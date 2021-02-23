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البورصة الأمريكية تقلص من خسائرها بنهاية التعاملات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
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قلصت البورصة الأمريكية خسائرها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

ومحت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها القوية خلال التعاملات بعد أن قلل جيروم باول من مخاوف التضخم، في حين تراجع "ناسداك" وحيداً مع خسائر قطاع التكنولوجيا، لكنه قلص خسائره.

وارتفعت مخاوف التضخم في الأسابيع الأخيرة حيث يناقش صانعو السياسة جولة أخرى من الإغاثة الاقتصادية، مما قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع تكاليف الاقتراض.

لكن أشار رئيس الفيدرالي الأمريكي إلى أن التضخم والتوظيف لايزالا أقل من مستهدف المركزي الأمريكي، مؤكداً على استمرار البنك في دعم الاقتصاد الذي لا يزال بعيداً عن التعافي الكامل.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 3 أشهر خلال الشهر الجاري.

وعند التسوية، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 31537 نقطة.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة إلى 3881 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة إلى 13465 نقطة.

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