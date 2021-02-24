نشأت الديهي: الرئيس السيسي عملة نادرة لن تتكرر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجيش المصري يبني الدولة المصرية الجديدة على أكتافه، وحمل على عاتقه ما كنا نحلم به من انجاز المشروعات في أوقات قياسية.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن لولا مساندة ودعم القوات المسلحة المصرية بدورها الوطني النادر -خلف رئيس نادر وعملة نادرة لن تتكرر وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، المؤسس لدولة جديدة-، إيمانًا منها بدور القائد وإخلاص النوايا لما حققنا ما وصلنا إيه.



