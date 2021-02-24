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نشأت الديهي: الرئيس السيسي عملة نادرة لن تتكرر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:54 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجيش المصري يبني الدولة المصرية الجديدة على أكتافه، وحمل على عاتقه ما كنا نحلم به من انجاز المشروعات في أوقات قياسية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن لولا مساندة ودعم القوات المسلحة المصرية بدورها الوطني النادر -خلف رئيس نادر وعملة نادرة لن تتكرر وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، المؤسس لدولة جديدة-، إيمانًا منها بدور القائد وإخلاص النوايا لما حققنا ما وصلنا إيه.

وتابع، أن القطاع المدني اخذ على الترهل وغرامات التأخير وما يتم تنفيذه في عام يتم تنفيذه في عامين، ولكن الجيش الأمر بالنسبة له مختلف، وما يحتاج لعام يتم تنفيذه في 6 أشهر، وأصبح الجميع الآن يعزف نفس اللحن اقتداءً بالقوات المسلحة المصرية، معقبًا: "شوفنا في الماضي مشروعات استمرت لـ 10 سنوات ولم تنتهي نتيجة الاهمال وسوء المراقبة وسوء المتابعة، بينما حاليا الرئيس يعقد اجتماعات يومية ليتابع ما يتم انجازه من مشروعات بشكل مستمر".

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