تعرف على قيمة نجم الزمالك في سوق الانتقالات





تترقب جماهير وعشاق الزمالك، حسم ملف التمديد للنجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.





قيمة فرجاني ساسي في سوق الانتقالات العالمي





من جانبه طلب النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من مسؤولي القلعة البيضاء الحصول على 3.5 مليون يورو، لتمديد عقده وهو ما يساوي حوالي 66.2 مليون جنيه مصري.





من جانبه كشفت تقارير عن سعر فرجاني ساسي العالمي، إذ يقدر سعره حاليًا، حسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص بـ 2.5 مليون يورو، حيث يرغب النجم التونسي في الحصول على مليون يورو إضافية.





وحسب الموقع المتخصص، يبلغ سعر فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بالجنيه المصري حوالي 47.3 مليون جنيه، أقل مما يطلبه بحوالي 18.9 مليون جنيه.





ويعد فرجاني ساسي أحد أهم العناصر قي تشكيل المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الفترة الأخيرة حيث حصد العديد من البطولات من القلعة البيضاء.



