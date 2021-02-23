مانشستر سيتي يخطط لخطف مُنقذ ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الملكي في الصيف المقبل بدون التوصل لإتفاق مع ريال مدريد لتجديد عقده.





وأكد برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن شقيق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي اتصل بسيرجيو راموس مؤخراً.





وأوضح البرنامج الإسباني أنه على الرغم من تواصل شقيق جوارديولا مع راموس إلا أن قائد الملكي لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن من الأندية المهتمة بالتعاقد معه.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد يخطط لتجديد عقد راموس لمدة موسمين مع تخفيض راتبه الحالي بنسبة 10% بينما يرفض راموس فكرة تخفيض راتبه الحالي البالغ قدره12 مليون يورو.



