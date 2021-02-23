المغربي يوسف شريبة يخوض التمثيل بعمل مصري





كشف عارض الأزياء المغربي العالمي يوسف شريبة عن خوضه لتجربة التمثيل مع مخرج مصري شهير بعمل سينمائي ضخم .





وتواصل يوسف شريبة مع محبيه ليجيب على سؤال متكرر لهم عن خوضه لعالم السينما والدراما التليفزيونية ..ليجيب عليهم هبر خاصية "ستوري" بحسابه على "انستجرام" قائلا : "بالفعل هناك مفاجأه و سأدخل عالم التمتيل وهناك مخرج مصري اعجب بشخصيتي " .





واختتم شريبة كلمته بتوجيه الشكر للمخرج والشعب المصري الشقيق.

ورد العديد من متابعي يوسف شريبة بأن فريق العمل بالفيلم سيكونون من المحظوظين إذا قام يوسف بوضع شخصيات واعلام البلدان وبعض اللوحات الشهيرة كفلترات يرتديها أكثر من ٨٠٠ مليون حول العالم من مستخدمي الفلترات التي يصممها.. ليرد عليهم: " كل شيئ وارد".





ونجح يوسف شريبة مؤخرا في تصميم قناع طبي خاص بمواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً موقع "إنستجرام" يعكس وجه الفنان محمد رمضان الى جانب قناع أخر لوجه الفنان المغربي سعد المجرد وقد إنتشرت هذه الأقنعة وسط محبي النجمين وهي تعد مبادرة تشجيعية لمواجهة جائحة كورونا التي تجتاح العالم .



