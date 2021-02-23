انفوجراف انفوجراف Advertisements 10 مهام رئيسية للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس "الشيوخ" .. تعرف عليها الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:34 م Advertisements 10 مهام رئيسية للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس "الشيوخ" .. تعرف عليها أخبار تهمك الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا منذ حوالي 7 ساعات الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء منذ أقل من ساعتين 3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو) منذ حوالي 8 ساعات فرمان جديد من موسيماني في الأهلي منذ ساعة و 20 دقيقة ليفربول يزاحم مانشستر يونايتد على ضم الجوهرة العربية منذ ساعتين و 53 دقيقة نجم الأهلي يقترب من الرحيل منذ حوالي 3 ساعات برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة منذ أقل من ساعة أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي منذ حوالي 3 ساعات الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا منذ ساعتين و 10 دقيقة عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني منذ ساعتين و 16 دقيقة عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني منذ حوالي 6 ساعات عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا منذ حوالي 5 ساعات عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق منذ حوالي 17 ساعة عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك منذ حوالي 7 ساعات Advertisements