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الصحة: تطعيم 50 مليون مصري بنهاية العام الحالي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:23 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
شيماء حسن
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قال محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه في نهاية العام الحالي ستكون مصر قامت بتطعيم50 مليون مواطن بعد وصول 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا.

وأضاف "عبدالفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه مع نهاية فبراير الجاري سيتم وصول 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينكا، مشيرًا إلى أنه مع بداية الأسبوع المقبل سيتم فتح باب التسجيل للمواطنين فوق الأربعين عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى أنه على مدار الأسابيع القادمة ستصل دفعات الجرعات تباعًا، مستطردًا " بداية من الأحد القادم كل من يرغب في الحصول على اللقاح والمؤهل سيقوم بالتسجيل بطريقة سلسلة، وبعدها سيحصل على رسالة نصية عبر الموبايل الذي تبلغه بمكان تلقي اللقاح والموعد، وهناك أكثر من 40 مركز راعينا فيها التوزيع الجغرافي العادل والكثافة السكانية".

وتابع: "الاختيار سيكون وفق الفئات المستهدفة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الأورام وأمراض القلب والكلى والسكر، وسيبدأ التطعيم خلال فترة بسيطة بعد توقيع الكشف الطبي على المتقدم ومن الممكن أن الشخص الذي يقوم بالتسجيل برفع بعض الشهادات الصحية الدالة على حالته".

وأوضح: "لدينا بيانات عن كافة المواطنين من حملة 100 مليون صحة، ولابد من تقييم الحالة الطبية، ولكن هناك الحالات المصابة بالأمراض التنفسية أو أعراض البرد والأنفلونزا لن يستطيعوا الحصول على اللقاح بهذه الحالة أو أصحاب الأمراض المناعية أو الحوامل والأطفال".

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