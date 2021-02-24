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تعقيب محمود التهامي على إساءة تامر أمين للصعايدة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:58 ص
محمود التهامي
محمود التهامي
كساب أحمد
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قال المنشد الديني الشيخ محمود التهامي، تعليقا على الإساءة التي صدرت من الإعلامي تامر أمين: "فوجئت بالزيطة التي حدثت بعد تصريحات الإعلامية تامر أمين، وفوجئت بالناس كلها بتتصل بيا وتقولي لازم تطلع ترد وسألت أرد على إيه؟ قالولي الإساءة بتاعت أخونا الإعلامي تامر أمين.. للأمانة أنا تعجبت وقلت لنفسي تامر أتجنن ولا إيه؟ لأنه من محبين الصعايدة ومن المشيدين بيهم دائمًا وقلت لنفسي ياترى إيه اللي حصله؟"

وتابع "التهامي" خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON" قائلًا: "جبت الحلقة وشاهدتها ولاحظت إن فيه إحتزاء من سياق تصريحاته وهناك من تعمد ذل، لكني ايضًا أرى أنه خانه اللفظ بكل تأكيد وبالمناسبة حصلي موقف من ثلاث أيام كنت في أحد الحفلات وديعت لافتتاح أستوديو أحمد أيوب ولقيت تامر أمين في وشي وقلتله ده إنت ليلتك سوده وجايلنا لحد هنا؟ قولي والله يا شيخ محمود أنا مستعد أبوس على رأسك ورأس كل صعيدي في الدنيا وأنا للأمانة ماسبتوش لأن ليا حق".

هذا، وتقدم المستشار حسن القاضي المحامي بالنقض بمحافظة الأقصر ببلاغ جديد، الثلاثاء، إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" الفضائية، متهمًا إياه بـ"الإساءة لأهل الصعيد وإهانة الصعايدة"، بعد تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة النهار.

واختصم المستشار حسن القاضي، تامر أمين لاتهامه بانتهاك الكرامة الإنسانية وإهانته لأبناء وبنات وأهالي الصعيد ومخالفة قواعد السلوك المهني والإعلامي، وطالب بالتحقيق معه، لما اقترفه من أفعال وأقوال ضد فئة كبيرة من فئات الشعب.

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