10 مهام رئيسية للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ.. "إنفوجراف"

يستعد مجلس الشيوخ، خلال الأيام القليلة المُقبلة لتشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، حيث نظمت اللائحة عدد اللجان وأسماءها واختصاصاتها وفقًا لاختصاصات المجلس المنصوص عليها في الدستور.



وترصد " الفجر " من خلال إنفوجراف 10 مهام رئيسية لإختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ طبقًا للائحة الداخلية، وجاءت كالتالي:



1- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.



2- شئون البحث العلمي.



3- تطور التعليم الجامعى بجميع أنواعه.



4- تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره.



5- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.



6- المجامع العلمية واللغوية.



7- السياسة التعليمية وجودة التعليم ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم.



8- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية في البحث العلمي.



9- محو الأمية وتعليم الكبار.



10- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.

