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تعليق ناري لمحمود التهامي على أزمة نقابة المنشدين

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:54 ص
محمود التهامي
محمود التهامي
كساب أحمد
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قال المنشد الديني محمود التهامي، تعليقا على أزمة نقابة المنشدين ورغبته في إنشائها ردًا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي، قائلًا: " أنا مش عاوز أعمل نقابة وخلاص لكن أنا خدام مداحين سيدنا النبي، ومع أهمية الانشاد الديني في مصر،لانه ثقافة مصرية تستحق أن توضع في حجمها الطبيعي".

تابع "التهامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " كلمة أخيرة "، المذاع على فضائية "ON" قائلًا: " لينا الشرف إننا نبقى شعبة في نقابة المهن الموسيقية لكن في حقيقية الامر وفيه كلام مش عايز أققوله لكن في النهاية ماينفعش يبقى الانشاد الديني مختصر في شعبة ماحصلناش فيها طبالين ولا زمارين ".

أكمل: "لكن إحترامًا للفنان الكبير هاني شاكر ومجلس النقابة الموقر وبقلهم بكل أدب أنتوا النقابة مرت بظروف صعبة بعد جائحة كورونا وتحملت أعباء كثيرة وكون الانشاد الديني فن موازي ومحافظ على الثقافة المصرية والانشاد جاء قبل الغناء وبقول إحنا الي علمناكم الغنا والمزيكا وكلك المزيكاتيا على مدار التاريخ قعدوا تحت رجلين مشايخ عشان يتعلموا منهم بس ماينفعش نبقى شعبة في نقابة ؟ إحنا السؤال فين المنشد ؟ عددنا 7 الالاف منشد إزاي نبقى شعبة ؟.

وناشد الفنان الكبير هاني شاكر بالتدخل لمنع ما أسماه بـ سيل التصريحات الإعلامية ضد فكرة نقابة المنشدين الصادرة عن بعض أعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين قائلًا: "بناشده التدخل كونه فنان كبيرلمنع هذه التصريحات إحنا فنانين كبار وبنراعي بعضينا لازم يمنع بعض التصريحات الي بتخرج من بعض أعضاء مجلس النقابة".

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الكلمات المفتاحية

محمود التهامي لميس الحديدي كورونا

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