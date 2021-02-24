تحسن في الأحوال الجوية مع بداية الأسبوع.. والأرصاد تكشف التفاصيل

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ بدأت مساء الاثنين على السلوم امتدت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء على الإسكندرية ودمياط وبعض محافظات الدلتا.



وأضافت "إيمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" أن محافظات القاهرة الكبرى شهدت سقوط أمطار غزيرة مستمرة على مناطق من شمال الصعيد، مشيرة إلى استمرارية سقوط الأمطار على شمال ووسط سيناء مع احتمالية تكون السيول.



وأشار إلى هناك فرص سقوط أمطار حتى بداية الساعات الأولى من يوم الأربعاء، ولكن لن تخلف وراءها مشاكل أو تجمعات فيما تستمر سقوط الأمطار على محافظتي بورسعيد والإسماعيلية حتى ظهر غدا الأربعاء وارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا لتصل إلى 20 درجة مئوية.



وأوضح أن الموجات الحالية التي تشهدها البلاد ترجع إلى التغيرات المناخية بسب الملوثات الكثيرة، وارتفاع درجة الحرارة 2 درجة والتي تسببت في ذوبان الجليد والتصحر، مؤكدة أنه مع بداية الأسبوع المقبل سيكون هناك تحسن تام في الأحوال الجوية، لافتة إلى أن فصل الشتاء مستمر حتى 20 مارس المقبل ومن الوارد أن يكون هناك حالة من حالات عدم الاستقرار خلال هذه الفترة.



من جانبه قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الثلاثاء كان ذروة موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها أغلب محافظات الجمهورية.



وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المحافظات حتى ظهر الأربعاء.



وأشار إلى استمرار سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر في سيناء مع احتمالية حدوث السيول نتيجة الطبيعة الجبلية التي تسبب في تجمعات المياه عليها وسقوطها في مخرات السيول.



وأكد أن هناك تحسن في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد مع استمرار فرص لسقوط أمطار في الساعات الأولى من خفيفة إلى متوسطة.



وأوضح أن اليوم شهدت أغلب المحافظات الساحلية سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة امتدت إلى بعض محافظات الوجه البحري والقاهرة.



وأشار إلى أن هناك نشاط ملحوظ للرياح عمل على اضطراب الملاحة البحرية ورفع الأمواج فوق مستوى سطح البحر من 3 إلى 4 أمتار، مؤكدًا أن بداية من الغد سوف تستقر الأحوال الجوية في كافة المحافظات مع استمرار فرص الأمطار في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.