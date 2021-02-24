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سعر الدولار في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 24-2-2021

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:00 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت العملة الأمريكية ارتفاع طفيف خلال تعاملات أمس بالبنوك المصري، وتستعرض بوابة الفجر أسعار الدولار في البنوك.


سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.

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