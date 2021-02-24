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أحمد عز: مشروع قانون الأحوال الشخصية يظلم الأب في ترتيب الحضانة (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:28 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال أحمد عز، المتحدث باسم المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع القانون الجديد يعد حجر أساس لحل المشكلات السابقة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «من أهم بنود القانون الجديد إتاحة استضافة الأب للأبناء»، متسائلا «كيف يأتي الأب في المرتبة الرابعة في الحضانة، ولماذا ألغيت موجبات سحب الحضانة»، معلقا «لن نتقدم إلى الإمام بهذا المشروع».

وأعرب عن أمنيته بالاستماع إلى مطالب المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الذين عانوا كثيرا خلال السنوات الماضية.

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