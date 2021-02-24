Advertisements

خالد ميري: موعد انتخابات "الصحفيين" لم يحسم.. والصحة ترفض إقامتها (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:40 ص
خالد ميري
خالد ميري
داليا الحسين
Advertisements
قال الكاتب الصحفي، خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، إنه لم يتم حتى الآن حسم موعد انتخابات الصحفيين، مضيفا أن الأقرب حتى الآن عدم إجراء الانتخابات.

وأضاف "ميري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الصحة رفضت إقامة انتخابات مجلس نقابة الصحفيين بسس كورونا.

وتابع الكاتب الصحفي، أن قسمي الفتوى والتشريع سينظر في إجراء الانتخابات من عدمها، موضحًا أن القضاء الإداري ينظر دعوى إيقاف انتخابات نقابة الصحفين، موضحا أنه هناك دعوى أقامها أحد الزملاء المرشحين لعضوية المجلس تحت السن يطالب فيها بتأجيل الانتخابات بسب بكورونا.

وأكد أنه لا أحد بمجلس النقابة حريص على تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين، موضحا: ملتزمون بعمل الانتخابات في مبنى النقابة ولكنه سيء التهوية ما يكون فرصة لإصابة الجميع بكورونا في ظل حضور نحو 7 آلاف شخص تقريبا.

وأوضح أن هناك 6 مرشحين على مقعد النقيب و55 مرشحا على مقاعد الأعضاء بفارق 15 عن عدد المرشحين في الانتخابات الماضية، موضحا أن الداخلية رفضت إقامة سرادق في الشارع لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين استنادا لقرار وزارة الصحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة كورونا الصحفيين

أخبار تهمك

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة جديدة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 7 ساعات

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يفقد 9 من نجوم ريال مدريد أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

محمود التهامي عن الحالة الصحية لعمرو أديب: "دي نفحة"

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بدء فرز الأصوات في انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين في الإسكندرية (صور)

مصادر: ضياء رشوان يعلن ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين خلال ساعات

عاجل.. ضياء رشوان يعلن ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين

عبدالمحسن سلامة: "لم أحسم أمر ترشحى لانتخابات الصحفيين حتى الآن"

جمال عبد الرحيم: هناك مشاكل تعاني منها المهنة والنقابة

أول طعن قضائي لوقف انتخابات الصحفيين وفرض الحراسة على النقابة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:52 ص

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

07:01 ص

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

03:14 ص

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»