خالد ميري: موعد انتخابات "الصحفيين" لم يحسم.. والصحة ترفض إقامتها (فيديو)

قال الكاتب الصحفي، خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، إنه لم يتم حتى الآن حسم موعد انتخابات الصحفيين، مضيفا أن الأقرب حتى الآن عدم إجراء الانتخابات.





وأضاف "ميري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الصحة رفضت إقامة انتخابات مجلس نقابة الصحفيين بسس كورونا.





وتابع الكاتب الصحفي، أن قسمي الفتوى والتشريع سينظر في إجراء الانتخابات من عدمها، موضحًا أن القضاء الإداري ينظر دعوى إيقاف انتخابات نقابة الصحفين، موضحا أنه هناك دعوى أقامها أحد الزملاء المرشحين لعضوية المجلس تحت السن يطالب فيها بتأجيل الانتخابات بسب بكورونا.





وأكد أنه لا أحد بمجلس النقابة حريص على تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين، موضحا: ملتزمون بعمل الانتخابات في مبنى النقابة ولكنه سيء التهوية ما يكون فرصة لإصابة الجميع بكورونا في ظل حضور نحو 7 آلاف شخص تقريبا.



