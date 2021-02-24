أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-2-2021.. عودة التذبذب للمعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب في الصاغة مع بداية التعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات تراجع سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات مع عودة حالة التذبذب للمعدن الأصفر، وتتابع بوابة الفجر سعر الذهب لحظة بلحظة.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 905.25 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 792 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 678.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 6336 جنيهًا

أسعار الذهب عالميا:

تحولت أسعار الذهب للتراجع فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.









ويأتي هبوط الذهب مع صعود الدولار الأمريكي خلال التعاملات، لكن هبوط الأسهم الأمريكية قلل من خسائر المعدن الأصفر.





وقال جيروم باول إنه التوقعات الاقتصادية قد تتحسن في نهاية العام الجاري، مؤكداً على استمرار دعم الفيدرالي للاقتصاد.





وأضاف رئيس المركزي الأمريكي أن التضخم والتوظيف لا يزالا أقل من مستهدف الفيدرالي، لذا ستظل السياسة النقدية التيسيرية كما هي لفترة من الوقت.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 3 أشهر، كما صعدت أسعار المنازل الأمريكية بأكبر وتيرة شهرية منذ عام 2014.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.1 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1805.90 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل مستوى 1803.55 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 90.12.