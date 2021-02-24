Advertisements

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-2-2021.. عودة التذبذب للمعدن الأصفر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفعت أسعار الذهب في الصاغة مع بداية التعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات تراجع سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات مع عودة حالة التذبذب للمعدن الأصفر، وتتابع بوابة الفجر سعر الذهب لحظة بلحظة.


أسعار الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 905.25 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 792 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 678.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 6336 جنيهًا



أسعار الذهب عالميا:

تحولت أسعار الذهب للتراجع فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.


ويأتي هبوط الذهب مع صعود الدولار الأمريكي خلال التعاملات، لكن هبوط الأسهم الأمريكية قلل من خسائر المعدن الأصفر.

وقال جيروم باول إنه التوقعات الاقتصادية قد تتحسن في نهاية العام الجاري، مؤكداً على استمرار دعم الفيدرالي للاقتصاد.

وأضاف رئيس المركزي الأمريكي أن التضخم والتوظيف لا يزالا أقل من مستهدف الفيدرالي، لذا ستظل السياسة النقدية التيسيرية كما هي لفترة من الوقت.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 3 أشهر، كما صعدت أسعار المنازل الأمريكية بأكبر وتيرة شهرية منذ عام 2014.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.1 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1805.90 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل مستوى 1803.55 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 90.12.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام عيار 18 سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر بوابة الفجر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

تعرف على قيمة نجم الزمالك في سوق الانتقالات

منذ 34 دقيقة

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 32 دقيقة

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ ساعتين

نبأ صادم بشأن يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس "كورونا"

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يحسم مصير زيدان قبل مواجهة أتالانتا

منذ ساعة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2020.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-10-2020.. عودة التذبذب للمعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-10-2020.. جنيهان صعود فى سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-10-2020.. عودة التذبذب للمعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2020.. عودة التذبذب العرضى للمعدن الأصفر

أسعار الذهب المحلي اليوم الخميس 17-12-2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

10:55 م

نبأ صادم بشأن يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس "كورونا"

12:06 ص

ريال مدريد يحسم مصير زيدان قبل مواجهة أتالانتا

11:31 م

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

06:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»