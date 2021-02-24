أحد أقارب ضحايا مركب مريوط يكشف اللحظات الأخيرة في حياتهم قبل الغرق

كشف محمد العزومي، أحد أهالي ضحايا حادث مركب بحيرة مريوط، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ضحايا المركب قبل غرقه في بحيرة مريوط.





وقال "العزومي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "حتى الآن جاري البحث عن 5 المفقودين، وقمنا بدفن الـ9 جثث ومازال المصابين الستة في المستشفى".





وأضاف: "الضحايا كانوا صائمين وحالة الطقس السيء كانت السبب في غرق المركب بعد أن خبطت موجة المركب وتسببت في اصطدامها بصخرة".



