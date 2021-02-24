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وزيرة الصحة: فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني للقاح كورونا الأسبوع المقبل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن وصول 300  ألف جرعة هدية الصين للشعب المصري من لقاح "السينوفارم" الصيني هي رابع شحنة وتأتي كهدية في إطار تنامي العلاقات المصرية الصينية لاسيما منذ وقت الجائحة.

تابعت زايد في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، اليوم الثلاثاء: "فيه شحنات ستأتي تباعًا من التحالف الدولي للقاحات وسنتيح التسجيل على الموقع الرسمي اعتبارًا  من الاحد القادم، حيث أن التعامل  بكافة المنظومة وحتى التسجيل سيكون إلكترونيًا".

تابعت: "الموقع  قادر على ترتيب أولويات  الفئات التي قامت بالتسجيل حيث يضع في إعتباره السن والأمراض المزمنة ومدى خطورته ومن ثم يبدأ في ترتيب الاولويات وسيقوم بإرسال رسائل نصية لمن قام بالتسجيل حيث لو قام أحدهم بالتسجيل من الممكن أن تصل إليه رسالة نصية تفيد بموعد حصوله على اللقاح في غضون شهر وآخر سيحصل عليها بعد يوم أو خلال نفس الأسبوع وذلك وفقًا للمحددات سواء السن أو الأمراض المزمنة ومدى حدتها لدى من قام بالتسجيل".

توقعت وزيرة الصحة أن يبدأ تلقيح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعد التسجيل في الأسبوع الاول من مارس، قائلةً: "طبعًا إحنا عندنا برضه قاعدة بيانات لمرضى الفشل الكلوي والاورام سوف نساعدهم على التسجيل وإدخال البيانات في وجودهم لكون اللقاح إختياريًا وليس إجباريًا حيث أن كل من سيحصل على اللقاح سيقوم بتوقيع  مايسمى بـ الموافقة المستنيرة لكون لقاح تحت بند الاستخدام الطاريء".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

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