Advertisements

السفير الياباني بالقاهرة: السياح سيعودون إلى مصر بعد جائحة كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:11 ص
السفير الياباني
السفير الياباني
شيماء حسن
Advertisements
وجه نوكي ماساكي، السفير الياباني في القاهرة، الشكر إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لإتاحة الفرصة له للمشاركة في اكتشاف بعض المقابر الأثرية.

وقال "ماساكي" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الحضارة المصرية رائعة ورأيت مومياوات فرعونية لقطط وأسود قبل عامين".

وأضاف: "سعدت بحضور إعلان الكشف الأثري لمومياوات فرعونية يعود تاريخها لـ2600 عام قبل الميلاد، وهذا العام التاريخي سيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رمز الصداقة بين مصر واليابان".

وتابع: "هناك 3 ملايين ياباني زاروا معرض توت عنخ آمون منذ عام 1955، واليابانيون مهتمون بالحضارة الفرعونية خاصة توت عنخ آمون وكليوباترا، والعديد من السياح اليابانيين سيعودون إلى مصر بعد جائحة فيروس كورونا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر الفجر السياحة

أخبار تهمك

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 9 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نبأ صادم بشأن يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس "كورونا"

منذ ساعة و نصف

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ 36 دقيقة

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يحسم مصير زيدان قبل مواجهة أتالانتا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

آخرها زيارة الرئيس الفيتنامي.. الأقصر مقصد سياحي لزعماء شرق آسيا

بحضور السفير الياباني.. يوم "مصري-ياباني" بالمنيا للتبادل الثقافي غدا

سفير طوكيو بالقاهرة يشارك في فعاليات اليوم المصري الياباني في المنيا

وزيرة الاستثمار تطالب الجانب اليابانى بالتوسع فى الاستثمار فى مصر

وفد "ياباني" يزور آثار تل العمارنة وتونا الجبل بالمنيا (صور)

سفير اليابان بمصر: المتحف الكبير جوهرة التعاون بين البلدين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:41 ص

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

01:02 ص

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

10:55 م

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

12:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»