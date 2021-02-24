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السفير الياباني بالقاهرة: السياح سيعودون إلى مصر بعد جائحة كورونا
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:11 ص
شيماء حسن
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وجه نوكي ماساكي، السفير الياباني في القاهرة، الشكر إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لإتاحة الفرصة له للمشاركة في اكتشاف بعض المقابر الأثرية.
وقال "ماساكي" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الحضارة المصرية رائعة ورأيت مومياوات فرعونية لقطط وأسود قبل عامين".
وأضاف: "سعدت بحضور إعلان الكشف الأثري لمومياوات فرعونية يعود تاريخها لـ2600 عام قبل الميلاد، وهذا العام التاريخي سيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رمز الصداقة بين مصر واليابان".
وتابع: "هناك 3 ملايين ياباني زاروا معرض توت عنخ آمون منذ عام 1955، واليابانيون مهتمون بالحضارة الفرعونية خاصة توت عنخ آمون وكليوباترا، والعديد من السياح اليابانيين سيعودون إلى مصر بعد جائحة فيروس كورونا".
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