Advertisements

بايرن ميونيخ يضرب لاتسيو ويضع قدما في دور الـ8 بدوري الأبطال

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:07 ص
بوابة الفجر
Advertisements

اقترب فريق بايرن ميونخ الألماني من التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على مضيفه لاتسيو الإيطالي 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من البطولة.

وسجل أهداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة التاسعة وجمال موسيالا في الدقيقة 24 وليروي ساني في الدقيقة 41 وفرانشيسكو أتشيربي، لاعب لاتسيو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47.

فيما سجل هدف لاتسيو خواكين كوريا في الدقيقة 49.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في ألمانيا يوم 17 آذار/مارس المقبل.

وصعد بايرن لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الاولى برصيد 16 نقطة، فيما صعد لاتسيو بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد عشر نقاط.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا) برصيد 49 نقطة، فيما يحتل لاتسيو المركز السادس بالدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة.

أخبار تهمك

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تعرف على قيمة نجم الزمالك في سوق الانتقالات

منذ 36 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يحسم مصير زيدان قبل مواجهة أتالانتا

منذ ساعة

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 8 ساعات

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

نبأ صادم بشأن يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس "كورونا"

منذ نصف ساعة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

10:55 م

نبأ صادم بشأن يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس "كورونا"

12:06 ص

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

06:48 م

ريال مدريد يحسم مصير زيدان قبل مواجهة أتالانتا

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»