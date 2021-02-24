بايرن ميونيخ يضرب لاتسيو ويضع قدما في دور الـ8 بدوري الأبطال

اقترب فريق بايرن ميونخ الألماني من التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على مضيفه لاتسيو الإيطالي 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من البطولة.

وسجل أهداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة التاسعة وجمال موسيالا في الدقيقة 24 وليروي ساني في الدقيقة 41 وفرانشيسكو أتشيربي، لاعب لاتسيو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47.

فيما سجل هدف لاتسيو خواكين كوريا في الدقيقة 49.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في ألمانيا يوم 17 آذار/مارس المقبل.

وصعد بايرن لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الاولى برصيد 16 نقطة، فيما صعد لاتسيو بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد عشر نقاط.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا) برصيد 49 نقطة، فيما يحتل لاتسيو المركز السادس بالدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة.