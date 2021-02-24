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تعرف على اختصاصات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بلائحة مجلس الشيو.. "إنفوجراف"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:56 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
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حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي أقرها مجلس النواب، نهائيًا، اختصاصات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، وتنتظر هذه اللائحة التصديق من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها، بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائيًا في جلسته العامة الأسبوع الماضي.

وترصد "الفجر" من خلال "انفوجراف" 13 اختصاصًا للجنة الشؤون الدستورية لـ "مجلس الشيوخ" طبقًا للائحة الداخلية وهي كالتالي:
- الشؤون الدستورية.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شؤون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
- شؤون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
تعرف على اختصاصات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بلائحة مجلس الشيو.. "إنفوجراف"
تعرف على اختصاصات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بلائحة مجلس الشيو.. "إنفوجراف"

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مجلس الشيوخ بوابة الفجر اللائحه الداخليه الفجر

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