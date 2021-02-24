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نبأ صادم بشأن يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس "كورونا"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إن الفنان يوسف شعبان أصيب بفيروس كورونا، منذ 3 أيام.

وأكدت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي رامي رضوان المذاع على فضائية "dmc"،   تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، يرجع إلى وجود مضاعفات فى الضغط.

وقالت إن يوسف شعبان يتواجد حاليا بمستشفى العجوزة، وتم وضعه على جهاز التنفس.

يذكر أنه تم تداول أنباء منذ قليل، حول إصابة الفنان الكبير يوسف شعبان، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وعلى أثره تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى العجوزة.



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