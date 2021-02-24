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"هيافة ملهاش لازمة".. تعليق ناري لسميرة عبد العزيز على فيديو "ممكن نتعرف بحضرتك؟"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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علقت الفنانة سميرة عبد العزيز، على الفيديو المتداول لها، والذى تداوله رواد السوشيال ميديا، وتظهر فيه وهى ترفض تصوير لقاء مع مراسل لا يعرف اسمها، لافتة إلى أنها واقعة قديمة وتعود مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط.

وقالت سميرة عبد العزيز فى تصريحات صحفية أن الفيديو المتداول، كان منذ 3 سنوات، عقب وفاة زوجها الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبد الرحمن.

وأكدت أن نشر الفيديو حاليًا بعد الواقعة بـ 3 سنوات (هيافة مالهاش لازمة) وأمر يدعو للإستغراب، لأنه لا يستحق النشر من الأساس،

واتهمت من جانبها المراسل، بانه هو نفسه هو من سعى لنشره أو المصور المتواجد معه، كى يُحدث تريند ويحقق مشاهدات مرتفعة، وبناء عليه يحصل على فلوس".












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فيديو فنانة سميرة عبد العزيز

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