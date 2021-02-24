"التعبئة والإحصاء": عدد حالات الطلاق في مصر مقارنة بالمؤشرات العالمية ليست كبيرة (فيديو)

قال الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، تعليقا على تراجع معدلات الطلاق لـ3 شهور متتالية، لتسجل 21 ألف حالة في سبتمبر الماضي.





وقال "عبدالعزيز"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن انخفاض معدلات الطلاق دليل على مزيد من الرشادة واستقرار الحالة الأسرية، مشيرًا إلى أن معدلات الطلاق في شهر سبتمبر الماضي، شهدت انخفاضًا محدود جدًا عند المقارنة بنفس المدة من العام قبل الماضي، ولكنه مؤشر ايجابي.



