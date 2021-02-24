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"التعبئة والإحصاء": عدد حالات الطلاق في مصر مقارنة بالمؤشرات العالمية ليست كبيرة (فيديو)
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:00 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، تعليقا على تراجع معدلات الطلاق لـ3 شهور متتالية، لتسجل 21 ألف حالة في سبتمبر الماضي.
وقال "عبدالعزيز"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن انخفاض معدلات الطلاق دليل على مزيد من الرشادة واستقرار الحالة الأسرية، مشيرًا إلى أن معدلات الطلاق في شهر سبتمبر الماضي، شهدت انخفاضًا محدود جدًا عند المقارنة بنفس المدة من العام قبل الماضي، ولكنه مؤشر ايجابي.
ولفت إلى أن معدل الطلاق في مصر يقدر بـ2.25 %من حالات الزواج، موضحًا أن عدد حالات الطلاق قليل عند المقارنة بحالات الزوج، ولكنه قد شهد ارتفاعًا، وانخفض خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن عدد حالات الزواج في 2019 وصلت لـ9028 ألف حالة، بينما عدد حالات الطلاق وصل لـ226 ألف حالة، أي بمقدار الربع من حالات الزواج، وهذه النسبة عالميًا ليس كبيرة، ولكن بالنسبة لنا كبيرة.
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