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رضا عبد العال يفتح النار على مدرب الزمالك

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:17 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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شنَ رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق هجوماً شديدا على البرتغالي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء بعد تعادل الفارس الأبيض مع تاونجيث السنغالي في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

وكان الزمالك قد تعادل سلبا مع مولودية الجزائر في أولى مباريات دور المجموعات بالبطولة. 

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :  "السوشيال ميديا لعبت دوراً كبيراً في إشراك الحارس محمود جنش في المباراة على حساب محمد ابو جبل ، ورَضَخ باتشيكو لتلك الضغوط ، وكنت أٌفضل استمرار أبو جبل وعدم ذبحه لمجرد ارتكابه خطأ خلال مباراة الاسماعيلي بالدوري الممتاز". 

واختتم عبد العال ، باتشيكـو ’’ بياكل عيش ’’: "وهو مدرب متواضع فنياً وتغييراته متأخرة  ولا يملك قراراً ، بالإضافة إلى أنه يخشى اللاعبين الكبار".

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