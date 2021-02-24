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عوض تاج الدين يكشف عن توجيه جديد للسيسي بشأن لقاح كورونا (فيديو)
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:14 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن مصر تسلمت 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم هدية من الصين لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن هناك علاقات وطيدة بين الصين ومصر منذ زمن طويل.
ولفت "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بدولة الصين، موضحًا أنه سيتم توزيع لقاحات كورونا وفقًا للأولوية، وتدريجيًا يتم تلقيح باقي المواطنين كلما توافر اللقاح.
وأضاف أن السيسي وجه بأن تكون مراكز التلقيح مجهزة وبصورة حضارية للتسهيل والتيسير على المواطنين، حيث سيتم تطعيم لقاح فيروس كورونا على مرتين، وتتراوح الفترة الزمنية ين الجرعتين من 21 لـ28 يوم.
وأكد أن وباء فيروس كورونا ما زال موجودًا في العالم ولم ينته، متابعًا: "هناك انخفاض في إصابات فيروس كورونا، ولكن ما زالنا نعاني من تداعيات هذا الفيروس، ولذلك يجب الاستمرار في الاحتياط والإجراءات الوقائية للحد من الانتشار خلال الفترة المقبلة".
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