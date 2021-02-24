حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

باتت أيام مروان محسن نجم الأهلي داخل الفريق معدودة في ظل بحث مسئولو القلعة الحمراء عن التعاقد مع مهاجم قوي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من وجود بواليا ومحمد شريف وصلاح محسن.





وهناك رغبة قوية من جانب مروان محسن في الرحيل عن الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي في ظل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها بشكل مستمر في الفترة الماضية خصوصا من جانب الجماهير والتي تسببت في دخوله بحالة نفسية سيئة.





ويفكر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في التعاقد مع رأس حربة جديد على الرغم من وجود محمد شريف ووالتر بواليا وهذا يجعل فرص مروان محسن في المشاركة صعبة وأقرب إلى المستحيلة.





ويعتبر عرض الإسماعيلي من أبرز العروض المقدمة للتعاقد مع مروان محسن من الأهلي خصوصا أنه كان هناك عرض في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من أجل الحصول على خدماته لكن الجهاز الفني تمسك باستمرار مروان محسن.





ويبذل وكيل أعمال مروان محسن جهوده من أجل البحث عن عرض خارجي لموكله في أحد الدوريات الخليجية وذلك في حالة عدم وصول عرض محلي مناسب من الناحية المادية للتعاقد مع مروان محسن.



