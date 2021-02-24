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وزير التعليم يكشف حقيقة عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:29 ص
ريم محمود
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رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي استفسارات اولياء الامور بشأن امتحانات التيرم الثاني، حيث سأل احد اولياء الامور:" هل ستكون امتحانات الشهر بديلة لامتحانات التيرم الثاني؟".
ورد وزير التربية والتعليم قائلا:" متوسط الدرجات في الامتحانات الشهرية هو درجة الترم الثاني ولا يوجد امتحان ترم ثاني بغض النظرعن الجائحة."
وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد امتحانات التيرم الاول فى الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس لعام 2021 بينما تعقد امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية أخر العام، فى حين أن امتحانات المواد الغير مضافة للمجموه بالاضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها فى نهاية العام.
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