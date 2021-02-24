وزير التعليم يكشف حقيقة عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي استفسارات اولياء الامور بشأن امتحانات التيرم الثاني، حيث سأل احد اولياء الامور:" هل ستكون امتحانات الشهر بديلة لامتحانات التيرم الثاني؟".





ورد وزير التربية والتعليم قائلا:" متوسط الدرجات في الامتحانات الشهرية هو درجة الترم الثاني ولا يوجد امتحان ترم ثاني بغض النظرعن الجائحة."



