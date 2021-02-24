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"مصيلحي": مصر السادسة عالميا في إنتاج الأسماك.. والأولى إفريقيا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:21 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن بحيرة مريوط 16 ألف فدان مسطح مائي وتتيع هيئة الثروة السمكية، وبها 12 ألف صياد.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هانك مراكب نزهة خاصة بالترفيه يصدر لها تصريح صيد من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وأضاف أن هيئة الثروة السمكية، أصدرت 1000 تصريح للصيد في البحيرة، مشيرا إلى أن الهيئة تضع شروطا وقواعدا للصيد في البحيرة.
وأردف أن هناك مراسي خاصة بمراكب الصيد في البحار والمحيطات التابعة لهيئة الثروة السمكية، مضيفا أن هناك فحوصات فنية واشتراطات للمراكب من هيئة التفتيش البحري قبل منحها ترخيص الصيد.

وأكد أنه لا بد من إنشاء جهاز واحد لمراقبة ومتابعة المراكب في البحيرات، لافتا إلى أنه جار تطوير وتأهيل بحيرة مريوط.

ونوه الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، عن وجود بعض التجاوزات الفردية الناتجة عن الإهمال من قبل الصيادين والتي تتسبب في وقوع بعض الحوادث.

واستطرد: بحيرة مريوط تنتج ما بين 11 إلى 12 ألف طنا من الأسماك ومتوقع له الزيادة بعد التطوير والتأهيل الجاري حاليًا.

واختتم: مصر تنتج 2 مليون طن من الأسماك سنويا ومتوقع الزيادة لـ 2.5 مليون طن في 2025، ما يجعلها في المرتبة السادسة عالميا في الإنتاج السمكي والأولى أفريقيا كما تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج البلطي.

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