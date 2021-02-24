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تعرف على طريقة تخزين لقاح كورونا في مصر (فيديوجراف)
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:31 ص
منى صموئيل
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أعدت وزارة الصحة والسكان، الصحة خطة محكمة لتخزين اللقاحات ثم توزيعها، تتضمن سلسلة تبريد لحفظ اللقاحات من التلف، كما تستطيع تخزين 140 مليون جرعة من لقاح كورونا عبر أماكن مخصصة لحفظ اللقاح.
هذا، ويخضع اللقاح لأربعة أنواع من التحاليل بعد استلامه لتكون اللقاحات مؤمنة بشكل كامل دون تلف صلاحيتها ومخزنة بشكل صحيح.
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