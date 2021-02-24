تعرف على طريقة تخزين لقاح كورونا في مصر (فيديوجراف)

أعدت وزارة الصحة والسكان، الصحة خطة محكمة لتخزين اللقاحات ثم توزيعها، ت تضمن سلسلة تبريد لحفظ اللقاحات من التلف، كما تستطيع تخزين 140 مليون جرعة من لقاح كورونا عبر أماكن مخصصة لحفظ اللقاح.



