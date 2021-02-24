Advertisements

تكريم الفنانة القديرة ليلى طاهر بمركز الإبداع الفني السبت المقبل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
Advertisements

تقيم الفنانة القديرة مديحة حمدي صالونها الثقافي، في السادسة مساء السبت القادم ٢٧ فبراير بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية.
 
ويتضمن لقاء مفتوح مع الفنانة القديرة ليلى طاهر يتناول رحلة عطاءها الفنية، بحضور سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ضيف الشرف لصالون الفنانة القديرة مديحة حمدي.

وسيحظى المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة والمخرجة الكبيرة رباب حسين والفنانة دينا عبد الله بتكريم خاص، مع فقرات غنائية للمطربة نهلة خليل، يحضر الصالون كوكبة من رموز الثقافة والفن والمجتمع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليلى طاهر فنانة تكريم

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يحسم مصير زيدان قبل مواجهة أتالانتا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

نبأ صادم بشأن يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس "كورونا"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعة

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ ساعة و 13 دقيقة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

تكريم أشرف عبدالغفور وسميرة عبدالعزيز بسينما الحضارة بحضور سميحة أيوب (صور)

مهرجان الشروق الرابع يكرم سميحة أيوب بغياب وزير الثقافة (صور)

فاطمة محمد علي تتألق في صالون "مصر المبدعة" بمشاركة سميرة عبدالعزيز وسميحة أيوب (صور)

وزيرة الثقافة: حفظ مقتنيات رموز قوى مصر الناعمة لصون تاريخ العمالقة

وزيرة الثقافة تكرم رموز الفن وأسر رواده المشاركين في إثراء متحف القومي للمسرح

تكريم ليلى طاهر في صالون مديحة حمدي 27 فبراير الجاري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:41 ص

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

01:02 ص

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

10:55 م

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

12:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»