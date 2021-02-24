تكريم الفنانة القديرة ليلى طاهر بمركز الإبداع الفني السبت المقبل

تقيم الفنانة القديرة مديحة حمدي صالونها الثقافي، في السادسة مساء السبت القادم ٢٧ فبراير بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية.



ويتضمن لقاء مفتوح مع الفنانة القديرة ليلى طاهر يتناول رحلة عطاءها الفنية، بحضور سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ضيف الشرف لصالون الفنانة القديرة مديحة حمدي.





وسيحظى المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة والمخرجة الكبيرة رباب حسين والفنانة دينا عبد الله بتكريم خاص، مع فقرات غنائية للمطربة نهلة خليل، يحضر الصالون كوكبة من رموز الثقافة والفن والمجتمع.