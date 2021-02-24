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أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، خلال موقعها الرسمي، تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 23 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الثامنة صباحًاعلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رأس سدر- الطور) على فترات متقطعة (60% تقريبًا) قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الزعفرانة- رأس غارب- الغردقة- القصير) على فترات متقطعة (50% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس بارد على جنوب الصعيد.

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