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محافظ الإسكندرية يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة ضحايا مركب بحيرة مريوط

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:21 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل حادث غرق مركب يحمل أسرتين في بحيرة مريوط، قائلا: إن شهود العيان أكدوا أن أسرتين أبناء عمومة خروج إلى إحدى الجزر في رحلة ترفيهية لتناول الشاي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد'، أن الأسرتين انتقلوا إلى الجزيرة على رحلتين في الذهاب، ولكن خلال العودة جاءوا في رحلة واحدة بالقارب ما مثل حمل ثقيل على المركب تسبب في غرقه.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك 4 فرق إنقاذ تم الاستعانة بها من 4 محافظات تواصل البحث عن المفقودين وانتهت أعمالها اليوم مع حلول الظلام على أن تستكمل أعمالها غدًا.

ولفت إلى أن العدد الذي كان على المركب وقت غرقه غير مؤكد حتى الآن، ولكنه متوقع أن يكون 20 شخصًا بينهم نساء وأطفال، مؤكدا أن كل ما يدار عن أسباب الحادث تكهنات، وذلك وسط انتشار كلام عن ارتطام المركب بصخرة أدت لغرقه.

واستطرد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المتوفين جراء الحادث 9 جثث و5 مصابين ووكذلك 5 مفقودين و2ناجين، لافتا إلى أن صاحب المركب لم يتم ضبطه حتى الآن.

وأشار إلى أن هذه المراكب غير مرخصة وليس لها مراسي على الشواطئ ولكن الأهالي بحكم سكنهم على البحر تعودوا على امتلاكها للتنقل بها إلى الجزر.
واختتم المحافظ، أن البحيرة تابعة لهيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، محذرا المواطنين من استخدام مثل هذه المركب لأنها غير أمنة على حياة المواطنين.

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