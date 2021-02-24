بالأبيض.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها





تحرص الفنانة أسماء أبو اليزيد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت أسماء أبو اليزيد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها وتسريحة شعر جذابة وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .