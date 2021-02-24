نقيب الممثلين يكشف الحالة الصحية ليوسف شعبان بعد إصابته بكورونا





كشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي عن الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، مشيراً إلى أنه سيتم نقل الفنان إلى مستشفى العجوزة لاتخاذ الإجرءات اللازمة لعلاجه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وأضاف أشرف زكي فى تصريحات صحفية إن حالة الفنان غير مستقرة نسبيا، وإنه يخضع لجلسات العلاج.



يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف شعبان فيلم "المشخصاتي 2" سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة "محسن ممتاز" التي قدمها في مسلسل "رأفت الهجان".