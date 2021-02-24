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نجم الأهلي السابق يهاجم بواليا: "الأهلي غير الجونة"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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كشف محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق عن رأيه في أداء الكونغولي والتر بواليا مهاجم القلعة الحمراء. 

وأضاف عبدالجليل في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "اللعب بصفوف الجونة يختلف تماماً عن اللعب للنادي الأهلي ، فالأجواء في الأهلي تختلف كثيراً بسبب وجود الجمهـور والطموحات المختلفة.

واختتم عبدالجليل: "أتعجب من إصرار موسيماني على التعاقد مع مهاجم ، كما أنني كنت أفضل استمرار أحمد ياسر ريان مع الفريق ، فهو مهاجم مميز و أحد أبناء النادي ، وأثبت وجوده مع فريق سيراميكا كليوباترا".

وخسر الأهلي بهدف نظيف من فريق سيمبا التنزاني في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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