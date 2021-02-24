نجم الأهلي السابق يهاجم بواليا: "الأهلي غير الجونة"

كشف محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق عن رأيه في أداء الكونغولي والتر بواليا مهاجم القلعة الحمراء.





وأضاف عبدالجليل في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "اللعب بصفوف الجونة يختلف تماماً عن اللعب للنادي الأهلي ، فالأجواء في الأهلي تختلف كثيراً بسبب وجود الجمهـور والطموحات المختلفة.





واختتم عبدالجليل: "أتعجب من إصرار موسيماني على التعاقد مع مهاجم ، كما أنني كنت أفضل استمرار أحمد ياسر ريان مع الفريق ، فهو مهاجم مميز و أحد أبناء النادي ، وأثبت وجوده مع فريق سيراميكا كليوباترا".





وخسر الأهلي بهدف نظيف من فريق سيمبا التنزاني في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



