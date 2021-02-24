إنفوجراف.. متى تنطلق حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا؟

تستعد وزارة الصحة والسكان لتلقيح المواطنين من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بلقاح مضاد لفيروس كورونا.

وترصد الفجر في الإنفوجراف التالي أهم المعلومات عن هذه الخطوة:





- تسجيل المواطنين بالموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح الأحد المقبل





- تسجيل للفئات من سن 40 عام واصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن





- تخصيص 40 مركز في 27 محافظة لتلقي اللقاح





- يمكنك الذهاب لأقرب مستشفى لتسجيل اسمك





- تصلك رسالة تحدد موعد ومكان تلقي اللقاح



