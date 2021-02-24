Advertisements
إنفوجراف.. متى تنطلق حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا؟
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:49 ص
منى صموئيل
Advertisements
تستعد وزارة الصحة والسكان لتلقيح المواطنين من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بلقاح مضاد لفيروس كورونا.
وترصد الفجر في الإنفوجراف التالي أهم المعلومات عن هذه الخطوة:
- تسجيل المواطنين بالموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح الأحد المقبل
- تسجيل للفئات من سن 40 عام واصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن
- تخصيص 40 مركز في 27 محافظة لتلقي اللقاح
- يمكنك الذهاب لأقرب مستشفى لتسجيل اسمك
- تصلك رسالة تحدد موعد ومكان تلقي اللقاح
- تسعى الصحة لتوفير 100 مليون جرعة لتطعيم الشعب
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements