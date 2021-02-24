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إنفوجراف.. متى تنطلق حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا؟

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:49 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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تستعد وزارة الصحة والسكان لتلقيح المواطنين من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بلقاح مضاد لفيروس كورونا.
وترصد الفجر في الإنفوجراف التالي أهم المعلومات عن هذه الخطوة:

- تسجيل المواطنين بالموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح الأحد المقبل

- تسجيل للفئات من سن 40 عام واصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن

- تخصيص 40 مركز في 27 محافظة لتلقي اللقاح

- يمكنك الذهاب لأقرب مستشفى لتسجيل اسمك

- تصلك رسالة تحدد موعد ومكان تلقي اللقاح

- تسعى الصحة لتوفير 100 مليون جرعة لتطعيم الشعب
إنفوجراف.. متى تنطلق حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا؟
إنفوجراف.. متى تنطلق حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا؟

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كورونا تطعيم المواطنين بوابة الفجر الفجر

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