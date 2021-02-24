Advertisements

وزير التعليم : الامتحانات في موعدها واحذروا الشائعات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:54 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في منشور له عبر الفيس بوك: إحذروا الشائعات تنتشر هذه الايام شائعات كثيفة لبلبلة الطلاب واولياء الأمور في محاولات مستميتة لتعطيل الامتحانات والدراسة.

واضاف: لا تلتفتوا الى هذا كله لان "الامتحانات في مواعيدها المقررة " كما أعلنا رسميا على (موقع الوزارة) وعلى (هذه الصفحة) ولا تستمدوا معلومات من اى مصدر آخر.

واستكمل:انتشرت اليوم الصورة المرفقة وهى "مزورة بالكامل" وسيحاسب مروجها قانونيا. والله المعين لنا جميعا.

أخبار تهمك

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يحسم مصير زيدان قبل مواجهة أتالانتا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ 39 دقيقة

نبأ صادم بشأن يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس "كورونا"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:41 ص

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

01:02 ص

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

10:55 م

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

12:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»