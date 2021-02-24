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وزير التعليم : الامتحانات في موعدها واحذروا الشائعات
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:54 ص
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في منشور له عبر الفيس بوك: إحذروا الشائعات تنتشر هذه الايام شائعات كثيفة لبلبلة الطلاب واولياء الأمور في محاولات مستميتة لتعطيل الامتحانات والدراسة.
واضاف: لا تلتفتوا الى هذا كله لان "الامتحانات في مواعيدها المقررة " كما أعلنا رسميا على (موقع الوزارة) وعلى (هذه الصفحة) ولا تستمدوا معلومات من اى مصدر آخر.
واستكمل:انتشرت اليوم الصورة المرفقة وهى "مزورة بالكامل" وسيحاسب مروجها قانونيا. والله المعين لنا جميعا.
واضاف: لا تلتفتوا الى هذا كله لان "الامتحانات في مواعيدها المقررة " كما أعلنا رسميا على (موقع الوزارة) وعلى (هذه الصفحة) ولا تستمدوا معلومات من اى مصدر آخر.
واستكمل:انتشرت اليوم الصورة المرفقة وهى "مزورة بالكامل" وسيحاسب مروجها قانونيا. والله المعين لنا جميعا.
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