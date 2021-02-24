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يوسف الحسيني: جماعة الإخوان تعمل على استعباد الشعب المصري.. وهذا هو الدليل (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:37 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على الاغتيال المعنوي لأي شخص تنتقده، من خلال الدفع بمجموعة من الاتهامات مثل وصف الشخص بالملحد وخلافه.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن "قنوات الإخوان متواجدة منذ 7 سنوات، وتعمل على برمجة عقل المواطن على التريقة والتسفيه والقاء الاتهامات جزافًا"، معقبًا: "لو ببتفرج على هذه القنوات هتلاقي نفسك كدا، سواء أردت أم لم ترد ذلك، الزن على الودان أمر من السحر".

ولفت إلى أن جماعة الإخوان تصف نفسها بأنها المعارضة التي تعمل من أجل الخير للمصري، معقبًا: "الإخوان بتصدر نفسها على أنها جماعة عظيمة، طب عايز تكتشف حقيقة هذا الأمر، أرصد وصفهم للشعب المصري الذين وصفه أكثر من مرة بالعبيد، الجماعة تعمل من أجل استعبادك، عايزين يستعبدوا الشعب المصري".

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