يوسف الحسيني: جماعة الإخوان تعمل على استعباد الشعب المصري.. وهذا هو الدليل (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على الاغتيال المعنوي لأي شخص تنتقده، من خلال الدفع بمجموعة من الاتهامات مثل وصف الشخص بالملحد وخلافه.





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن "قنوات الإخوان متواجدة منذ 7 سنوات، وتعمل على برمجة عقل المواطن على التريقة والتسفيه والقاء الاتهامات جزافًا"، معقبًا: "لو ببتفرج على هذه القنوات هتلاقي نفسك كدا، سواء أردت أم لم ترد ذلك، الزن على الودان أمر من السحر".



