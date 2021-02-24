موعد مباراة الإياب بين أتلتيكو مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لمواجهة أتليتكو مدريد الإسباني، في إياب دور الـ 16، من دوري أبطال أوروبا، يوم 17 مارس المقبل.





ويستقبل تشيلسي نظيره أتليتكو مدريد على ملعب ستامفورد بريدج، يوم الاربعاء الموافق 17 مارس القادم، في إياب الدور ثمن النهائي من الشامبيونزليج.





وتقام مباراة تشيلسي وأتليتكو مدريد في الساعة الع اشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة على Bein Sports HD 2.





ويحتل البلوز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويريد الدخول في المربع الذهبي للتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، بينما الروخي بلانكوس يتصدر الدوري الإسباني.



