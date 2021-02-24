Advertisements

موعد مباراة الإياب بين أتلتيكو مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
Advertisements
يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لمواجهة أتليتكو مدريد الإسباني، في إياب دور الـ 16، من دوري أبطال أوروبا، يوم 17 مارس المقبل.

ويستقبل تشيلسي نظيره أتليتكو مدريد على ملعب ستامفورد بريدج، يوم الاربعاء الموافق 17 مارس القادم، في إياب الدور ثمن النهائي من الشامبيونزليج.

وتقام مباراة تشيلسي وأتليتكو مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة على Bein Sports HD 2.

ويحتل البلوز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويريد الدخول في المربع الذهبي للتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، بينما الروخي بلانكوس يتصدر الدوري الإسباني.

أخبار تهمك

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 9 ساعات

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

نبأ صادم بشأن يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس "كورونا"

منذ ساعة و نصف

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يحسم مصير زيدان قبل مواجهة أتالانتا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:41 ص

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

01:02 ص

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

10:55 م

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

12:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»