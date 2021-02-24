مدرب أشمون عقب لقاء المقاصة : ركلة الجزاء غيرت مصير اللقاء مبكرا واشكر الإدارة واللاعبين





أعرب ابراهيم السحرب مدرب عام فريق أشمون عن رضاه عن أداء فريقة أمام لقاء مصر المقاصة الذي أقيم بدور ال32 لبطولة كأس مصر .



وتوجه السحرب بالشكر إلى مجلس إدارة نادى اشمون على دعمهم اللامحدود من الالتزامات وتوفير مناخ مميز للجهاز فنى بقيادة طارق عبد النبى المدير الفنى للفريق وامحمد حمدى مدير الكره ت ومحمد مصطفى مدرب حراس المرمى .



واضاف أن الأداء والالتزام من الجميع في تنفيذ التكليفات المسنده لكل فرد فى المنظومه ساهم في الخروج بشكل لائق ومشرف للمنوفية .



وعن تقييمه لأداء الحكم قال السحرب ،"ما يحزنى هو إحساسنا أن حكم اللقاء يجامل نادى مصر المقاصة على حساب نادينا وبالفعل ساعدهم فى الهدف الاول احتسب ضربة جزاء ظالمه بشهادة الجميع من الملعب أو فى الاستديوهات وغيرت مجرى وسير اللقاء وارغمتنا في كثير من الأوقات تغيير تفكيرنا وشكلنا التكتيكى أملا فى العوده والحمد لله ظهرنا ندا قويا طوال مدة اللقاء مع نادى مصر المقاصة برغم الفوارق فى كل شئ " .



وعن تصريحات ايهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي أن فريقه قام بتغيير طريقة اللعب لأن أرضية الملعب كانت سيئه واستفاد نادى اشمون أشار انه يختلف معه بشأن تلك التصريحات حيث أوضح السحرب أن أشمون أرغم المقاصة على اللعب الطويل وان أرضية الملعب كانت على الفريقان .



واختتم مدرب الفريق المنوفي تصريحاته أن الجهاز الفني لأشمون ولاعبيه نجحوا فى فرض اسلوب ورتم المباراة كما خطط له وفق دراسته لفريق المقاصه ومعرفة نقةط قوته وضعفه وتيسير المباراة كما مخطط لها ولولا ضربة الجزاء لكانت المباراة تسير نحو اسلوب لعب مختلف .



وكان أشمون قد خرج من الكأس بالخسارة من المقاصة بهدفين دون مقابل ولعب الفريق الاشموني اللقاء بتشكيل ضم احمد العشماوى وشعبان جمال وأحمد عبوده وابراهيم حسن ومحمود عبد المنعم ورمضان تكه ومحمد المشد ومحمد زكى وشعبان مصطفى ومحمد خيرى ومهند ابراهيم.



وشارك من البدلاء علاء محمود وعلاء حسنى بدلا من مهند ابراهيم ورمضان تكه وسعيد شكرى بدلا من محمد خيرى ومحمود شعبان بدلا من محمود عبد المنعم واشرف ممدوح بدلا من محمد زكى.









