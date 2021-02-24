مصطفى الفقي: الأصل في الأحزاب هو السعي إلى السلطة (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن المعارضة مكانها الطبيعي للبرلمان، وهي جزء من مكونات النظام السياسي، معلقًا: "ألمني كثيرًا عدم وجود استجواب واحد خلال انعقاد البرلمان السابق".





وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح يرى أن المعارضة البناءة القائمة على أرضية وطنية مطلوبة، مؤكدًا أن الإساءة والهجوم على البعض ليست معارضة بل تسيئ إليها.



