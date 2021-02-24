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مصطفى الفقي: الأصل في الأحزاب هو السعي إلى السلطة (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:17 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن المعارضة مكانها الطبيعي للبرلمان، وهي جزء من مكونات النظام السياسي، معلقًا: "ألمني كثيرًا عدم وجود استجواب واحد خلال انعقاد البرلمان السابق".

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح يرى أن المعارضة البناءة القائمة على أرضية وطنية مطلوبة، مؤكدًا أن الإساءة والهجوم على البعض ليست معارضة بل تسيئ إليها.

وأشار إلى ضرورة أن تكون آراء النواب تحت القبة معبرة عن آراء الناس في الشارع، موضحًا أن الأصل في الأحزاب أن تسعى إلى السلطة، وأنه إذا لم يكن الحزب طموحًا في الوصول للسلطة يتحول إلى جمعية تعاونية، معلقًا: "النائب الراحل البدري فرغلي يمثل نقاء المعارضة وبراءة الطبقة العاملة".

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