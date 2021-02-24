قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

أجل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة فكرة التعاقد مع الكونغولي جاكسون ماليكا مهاجم فريق ستاندر ليج البلجيكى ومازيمبي السابق مؤقتا.





وكان وكيل الكونغولي جاكسون ماليكا مهاجم فريق ستاندر ليج البلجيكى، قد قام مؤخرا بعرض خدمات الاعب على أمير توفيق مدير التعاقدات بسبب عدم تأقلمه في الدوري البلجيكي.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن أمير توفيق مدير التعاقدات تواصل مع التونسي توفيق خالد وكيل أعمال الكونغولي جاكسون ماليكا مهاجم فريق ستاندر ليج البلجيكى، لإبلاغه بموقف موسيماني من ضم اللاعب.





وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لوكيل موليكا أن اللاعب في حسابات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لكنه مشغول بضغط المباريات.





وتابع المصدر أن موسيماني طلب من إدارة الأهلي تأجيل التفاوض لحين انتهاء فريق الكشافين من ترشيحاته لبعض الصفقات التي حددها لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وفي سياق آخر، تلقى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خسارة أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



