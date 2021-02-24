الأرصاد تعلن موعد انتهاء الأمطار وتحسن أحول الطقس





كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل آخر تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي، قائلًا: "ذروة عدم استقرار حالة الطقس انتهت على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والأمطار ستكون خفيفة الى متوسطة حتى الساعات الاولى من يوم الأربعاء، وبعد ذلك سيستقر الطقس تمامًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية".



وتابع "شاهين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، أن ما تعرضت له مصر خلال الساعات المقبلة لا يسمى بعاصمة القرش مثلما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبة:" مش عارف الإسم دا جه منين".



وأشار إلى أن ما تعرضت له القاهرة خلال الساعات السابقة حالة متوسطة من عدم الاستقرار، معقبا: "الأرصاد لم تهون او تهول من موجة عدم الاستقرار".

