Advertisements

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كوورنا للمواطن

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:23 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن نسبة الرسوم للحصول على اللقاح لن تزيد عن 200 جنيه، وبالنسبة لغير القادرين، فسيتم اعفائهم المواطنين من هذه الرسوم، معقبة:" دي رسوم بسيطة عشان يبقى في استدامة في توفير اللقاح، لأننا ما نعرفش أن اللقاح هيتاخد مرة واحدة، ولا كل سنة".

وأشارت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحصول على اللقاح لابد أن يسبقه التوقيع على الموافقة المستنيرة، معقبة:" الدولة المصرية وقعت على موافقة مستنيرة تشبه الموافقة التي سيوقع عليها المواطن".

ولفتت إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات لمرضى الغسيل الكلوي والأورام، وسيتم تسجيل بيانتاهم على الموقع الالكتروني الخاص بالحصول على اللقاح، أو مساعدتهم في التسجيل، معقبة: " كل واحد هياخد اللقاح لازم يمضي إنه موافق، لأن اللقاح حصل على ترخيص طوارئ".

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 11 ساعة

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يفقد 9 من نجوم ريال مدريد أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يقدم وعدا لجماهير الأهلي

منذ 36 دقيقة

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

محمود التهامي عن الحالة الصحية لعمرو أديب: "دي نفحة"

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:52 ص

الأرصاد تحذر من الساعات الأولى صباح اليوم.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

03:14 ص

موسيماني يكشف مفاجأة عن خسارة الأهلي

07:01 ص

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»