وزيرة الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كوورنا للمواطن

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن نسبة الرسوم للحصول على اللقاح لن تزيد عن 200 جنيه، وبالنسبة لغير القادرين، فسيتم اعفائهم المواطنين من هذه الرسوم، معقبة:" دي رسوم بسيطة عشان يبقى في استدامة في توفير اللقاح، لأننا ما نعرفش أن اللقاح هيتاخد مرة واحدة، ولا كل سنة".



وأشارت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحصول على اللقاح لابد أن يسبقه التوقيع على الموافقة المستنيرة، معقبة:" الدولة المصرية وقعت على موافقة مستنيرة تشبه الموافقة التي سيوقع عليها المواطن".



ولفتت إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات لمرضى الغسيل الكلوي والأورام، وسيتم تسجيل بيانتاهم على الموقع الالكتروني الخاص بالحصول على اللقاح، أو مساعدتهم في التسجيل، معقبة: " كل واحد هياخد اللقاح لازم يمضي إنه موافق، لأن اللقاح حصل على ترخيص طوارئ".

