مصطفى الفقي: هناك مساحة في مصر للمعارضة لمن يريدها (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن هناك مساحة في مصر للمعارضة لمن يريدها ولكن يجب التعامل معها بذكاء.





وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المعارضة قبل ثورة 1952 كان لها دورًا بارزًا، مؤكدًا أنه يجب أن تكون آراء النواب تحت القبة معبرة عن آراء الناس في الشارع.





وأكد المحلل السياسي، أن المعارضة الوطنية تخلق شعبًا شجاعًا، ومصر تعاني من ضعف الأحزاب تاريخيًا، لافتًا إلى أن الجميع تأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقف على أرضية وطنية، ويسعى إلى بناء دولة حديثة.



