Advertisements

مصطفى الفقي: هناك مساحة في مصر للمعارضة لمن يريدها (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:08 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن هناك مساحة في مصر للمعارضة لمن يريدها ولكن يجب التعامل معها بذكاء.

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المعارضة قبل ثورة 1952 كان لها دورًا بارزًا، مؤكدًا أنه يجب أن تكون آراء النواب تحت القبة معبرة عن آراء الناس في الشارع.

وأكد المحلل السياسي، أن المعارضة الوطنية تخلق شعبًا شجاعًا، ومصر تعاني من ضعف الأحزاب تاريخيًا، لافتًا إلى أن الجميع تأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقف على أرضية وطنية، ويسعى إلى بناء دولة حديثة.

وتابع: "لدينا نقص في الكوادر السياسية وفقر سياسي واضح في القيادات والأحزاب"، مستكملًا: "المعارضة "طول عمرها" تتلخص في أحزاب وليس أفراد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى الفقي مصر السيسي

أخبار تهمك

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني في صفقة "الدبابة"

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

نبأ صادم بشأن يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة جديدة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه نجم القلعة البيضاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

حالته النفسية سيئة.. نجم الأهلي يخطط للهروب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الفقي: المرأة المصرية دخلت منحنى جديد بعد ثورة 30 يونيو

مصطفى الفقي: مجيء ترامب أحدث نقلة نوعية جديدة في حياة أمريكا السياسية

الفقي: مصر في طريقها للانفتاح السياسي

مصطفى الفقي: فيلم "الممر" أحيا الشعور بحرب أكتوبر بقوة من جديد

الفقي عن سد النهضة: السيسي يعمل بمبدأ "حاصر عدوك بالحب لا بالكره"

مصطفى الفقي: مصر قلقة من بايدن لسببين (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:14 ص

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

الصحة تكشف سعر لقاح كورونا للمواطنين.. وتحدد فئة سيتم تطعيمهما مجانا

09:40 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

06:48 م

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»