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نموذج مجاني لتسجيل العقارات والأراضي بداية من 6 مارس (فيديو)
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:41 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن دعوى صحة التوقيع لا تسمح بتسجل أي عقار، وهذا الوضع ليس جديدًا.
وأضاف "ياقوت"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الفضائية، أن القيادة السياسية في الدولة وجدت أن هناك نسبة هائلة من التصرفات العقارية خارج الإطار الرسمي، موضحًا أن 90 % من العقارات في مصر خارج الإطار الرسمي لتسجيل العقارات والأراضي.
وأعلن عن إتاحة نموذج مجاني بكافة المكاتب لتسجيل العقارات والأراضي بداية من 6 مارس لخدمة المواطنين والتيسير عليهم.
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