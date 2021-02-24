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طارق يحيى: الزمالك كان الأفضل أمام تونجيت

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:24 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق عن أداء الفريق في مواجهة تونجيت في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد طارق يحيى، أن فريق الزمالك كان الافضل في مباراة الأمس الثلاثاء أمام تونجيت.

وقال طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "المباراة كانت لصالح الزمالك والفريق كان الأفضل، كان يمكنه تسجيل هدفا مبكرا أمام تونجيت".

وأكمل: "الزمالك كان يستحق الفوز لكنه افتقد الحماس والتركيز، كما عانى من عدم التركيز بعض الشئ وهو ما أثر في إنهاء الفرص".

وتابع: "تعادل الترجي والمولودية أعاد المنافسة في المجموعة مرة أخرى، والترجي سيقاتل للفوز على الزمالك بالمباراة المقبلة، ومن غير المقبول أن يهدر الزمالك نقاط مباراتي الترجي وتونجيت في مصر.

وأشار : ما يحزنني أن الزمالك كان بامكانه خطف المباراة اليوم أمام تونجيت خاصة وأن الفوارق بين الفريقين كبيرة، وغياب التسجيل في مباراتين متتاليتين امر مقلق.

وأتم طارق يحيى حديثه قائلا: كان يجب أن تكون الأمور أكثر جدية في الزمالك خلال مواجهة تونجيت".

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