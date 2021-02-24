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تعرف على إيرادات "Detective Chinatown 3" حول العالم

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
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نجح فيلم " Detective Chinatown 3"، في إيرادات في شباك التذاكر حول العالم، وصلت إلي 621 مليون دولار أمريكي.


ووفقًا لـ Artisan Gateway حقق الفيلم في اليوم الأول من عطلة رأس السنة القمرية رقما قياسيا بلغ 160 مليون دولار وأنهى عطلة نهاية الأسبوع بإجمالي مذهل بلغ 397.2 مليون دولار في ثلاثة أيام عرض،.
 
يذكر أن دور السينما الأوروبية شهدت انخفاضًا بنسبة 70.6% في شباك التذاكر، حيث قضت عمليات إغلاق السينمات بسبب كورونا على 7.5 مليار دولار من الإيرادات، حيث أظهرت الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للسينما (UNIC)، انخفاضًا في شباك التذاكر بنسبة 70.6 % في جميع أنحاء أوروبا في عام 2020، أي (6.2 مليار يورو) ممن خلال 38 منطقة أوروبية.


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