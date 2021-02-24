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محمود التهامي يطالب هاني شاكر بالتدخل لوقف التصريحات المناهضة لإنشاء نقابة المنشدين

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
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علق المنشد الديني محمود التهامي على أزمة  نقابة المنشدين ورغبته في إنشائها رداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي، قائلاً: " أنا مش عاوز أعمل نقابة وخلاص  لكن أنا خدام مداحين سيدنا النبي  ومع أهمية الانشاد الديني في مصر لانه ثقافة  مصرية تستحق أن توضع في  حجمها الطبيعي .


وتابع  في لقاء  عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً :  لينا الشرف إننا نبقى شعبة في نقابة المهن الموسيقية لكن في حقيقية الامر وفيه كلام مش عايز أقوله لكن في النهاية ما ينفعش يبقى الانشاد الديني  مختصر في شعبة ماحصلناش فيها طبالين ولا زمارين  ".


 أكمل : "لكن إحترامًا للفنان الكبير هاني شاكر ومجلس النقابة الموقر وبقلهم بكل أدب انتوا النقابة مرت بظروف صعبة بعد جائحة كورونا  وتحملت أعباء كثيرة  وكون الانشاد الديني  فن   موازي و محافظ على الثقافة المصرية والانشاد  جاء قبل الغناء  وبقول   إحنا الي علمناكم  الغنا والمزيكا وكلك المزيكاتيا على مدار التاريخ قعدوا تحت رجلين مشايخ  عشان يتعلموا  منهم  بس ماينفعش نبقى شعبة  في نقابة ؟  إحنا السؤال فين المنشد ؟ عددنا 7 الالاف   منشد  إزاي نبقى   شعبة ؟ .


مناشدًا الفنان الكبير هاني شاكر بالتدخل  لمنع  ماأسماه  سيل التصريحات الاعلامية ضد فكرة نقابة المنشدين الصادرة عن بعض أعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين قائلاً : "بناشده التدخل  كونه فنان كبيرلمنع  هذه التصريحات إحنا فنانين كبار وبنراعي بعضيا لازم يمنع  بعض التصريحات الي بتخرج من بعض أعضاء مجلس النقابة".

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