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مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:28 ص
بوابة الفجر
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أعلن مصدر مطلع في الجهاز الفني لمنتخب مصر، عن وجود مفاجأت عديدة في قائمة الفراعنة، لمباراتي كينيا وجزر القمر فى تصفيات كأس أمم إفريقيا، التى ستقام فى الكاميرون.

ويواجه منتخب مصر نظيره كينيا يوم 25 مارس القادم فى نيروبى، ويستقبل جزر القمر على ملعب القاهرة يوم 29 مارس، فى الجولتين الخامسة والسادسة.

وصرح المصدر ان هناك اتجاه لاستدعاء ثنائي الزمالك إمام عاشور ويوسف إبراهيم أوباما، وأحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي للقائمة الأولية.

وأشار إلى أن شريف إكرامى حارس مرمى فريق بيراميدز سيعود لقائمة الفراعنة وهي مفاجأة أيضًا، بالإضافة إلى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومحمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك.

وأتم: سيكون المفاجأة الخامسة والأخيرة متمثلة، في ضم محمود عبدالمنعم كهربا جناح الأهلي، خاصةً إنه تم استبعاده في آخر معسكر للمنتخب بطلب من محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية السابقة التى كانت تدير اتحاد الكرة.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب، حدد سفر بعثة الفراعنة إلي نيروبي يوم 22 مارس القادم بطائرة خاصة، وجاء ذلك بعدما استقر الجهاز الفني علي بدء المعسكر في القاهرة بداية من يوم 20 مارس.

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